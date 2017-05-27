Как заработать в интернете в Беларуси - 16 реальных способов заработка в интернете без вложений

Как зарабатывать в интернете если ты живешь в Беларуси. На фоне маленьких зарплат и повышения налогов скрытый заработок в интернете становится более актуальным.

Заработок в Интернете

Как зарабатывать в интернете если ты живешь в Беларуси. На фоне маленьких зарплат и повышения налогов скрытый заработок в интернете становится более актуальным.

Если вести речь о заработке в интернете, то многими наличие собственного сайта рассматривается как априори, то есть фактор, который подразумевается изначально и не требует какого-либо объяснения.

Тем не менее, дальше мы рассмотрим и возможности заработка без сайта.

При этом собственный портал все-таки лучше иметь.

Потребность в сайте объясняется вполне банально и практично, наличие портала позволит вам зарабатывать больше, да и возможностей для заработка откроется больше.

Поэтому, если вы обладаете определенными временными и трудовыми ресурсами, то частично такие ресурсы следует направить именно на работу над созданием и раскруткой собственного сайта.

Выбор тематики является отдельной темой, но основным тут является просто факт наличия сайта как такового, который предоставляет вам большую вариабельность в работе.

Если рассматривать перспективу, то в итоге сайт может приносить существенный пассивный заработок. Благодаря этому вы сможете в какие-то периоды вообще не работать или работать по минимуму и при этом получать стабильный доход, благодаря налаженной схеме и выполненному ранее труду.

Помимо этого ваша деятельность в интернет пространстве в целом принесет вам больше выгоды, если вы имеете собственный портал, то есть вы просто будете более продуктивными и сможете больше зарабатывать.

Заработок в интернете без вложений в Беларуси

Отсутствие собственного сайта не является преградой для заработка в интернете. В целом вы можете легко конвертировать собственные временные ресурсы проведенные за компьютером в наличность и для этого предлагаем вам следующие способы.

VKtarget – позволит вам зарабатывать на различных социальных сетях и приложениях для мобильника, может использоваться и как дополнительный доход, который позволит оплатить оплату связи и некоторые другие траты и как основной заработок, если вы регулярно пользуетесь возможностями портала, выполняете много заданий и используете собственные аккаунты в целях заработка. МоеМнение – один из вариантов популярных в интернете опросников, коих немало, в целом работа тут заключается в том чтобы копить баллы на высказывании собственного мнения, написании отзывов, потом вы можете конвертировать собственные комментарии в финансы. Воркзила – многоплановый и интересный портал в основном интересный возможностью начала работы с нуля. даленная работа для людей с разным уровнем подготовки (вплоть до совсем неподготовленных). Кворк – предоставляет вам возможности воплотить собственные умения и стать ценным специалистом, по сути, не имеет значения какими навыками вы обладаете, вы просто рассказываете о собственных умениях и получаете возможность работы в той или иной области, работодатели сами рассматривают вашу кандидатуру и предлагают работу. Рукапча – следует сразу отметить и практически идентичный портал 2капча, так или иначе, тут вам придется вводить капчу и получать оплату, работа требует усидчивости и повторения идентичных действий, может принести определенную выгоду. BestChange – если вы пользуетесь разными способами заработка и работаете с разными валютами, данный сервис способен принести вам определенную выгоду, тут вы сможете отслеживать лучшие курсы и даже заработать на обмене. Деньги на отзывах и комментариях – предлагают многие порталы наподобие Отзовик, более чем интересный вариант, который отличается надежностью, тем более, вы можете выбирать самые разнообразные тематики, поначалу заработок небольшой, но в дальнейшем вы вполне можете создать для себя интересный доход, в том числе и пассивный. Копирайтинг и рерайтинг – суть данной работы заключается в написании различных текстов, тоже требует усидчивости, но помимо этого вам потребуется умение более-менее связно излагать какие-то мысли и работать с текстами, заработок может быть высоким, многое зависит от вашей квалификации и опыта, есть потенциал для развития, поэтому является интересным вариантом для изучения.

Следует остановиться на рерайтинге и копирайтинге и изучить более детально порталы, где вы сможете отыскать подобную работу.

Etxt – биржа, которая имеет огромное количество пользователей и предоставляет возможность заработка и начинающим и опытным копирайтерам, тут вы можете начинать практически с нуля и осваивать азы данной профессии, со временем вы сможете накопить рейтинг и повысить профессиональный навык и зарабатывать больше, яркий пример безграничных возможностей заработка в интернете. Textsale – по большей части занимается продажей статей, хотя тут вы можете отыскать и заказчиков, которые будут давать работу именно вам. Тем не менее, в основном тут вы выставляете собственные статьи на продажу и ждете покупателей, поэтому нужно не только уметь писать, но и представлять себе какие темы являются востребованными именно сейчас и чем заинтересовать покупателей. Advego – тоже отличный вариант и для новичка и для профессионалов, есть множество разнообразных заданий, удобный интерфейс, если вы планируете пробовать себя в копирайтинге, советуем вам зарегистрироваться на данном портале. ТурбоТекст – удобная и стабильно работающая биржа, немного уступает предыдущим в плане количества пользователей и, соответственно, разнообразия работы. Тем не менее биржа отличается удобством и надежностью, тут тоже следует зарегистрироваться и попробовать себя, кому-то именно такие относительно небольшие портала нравятся больше, да и помимо этого есть фиксированная средняя стоимость работы, которая является вполне нормальной для подобного труда, если хотите полностью перейти на заработок в интернете вполне нормальный вариант. Copylancer – интересная, стабильно развивающаяся биржа, отличительной особенностью является удобный интерфейс и схема работы, тут вы тоже можете развиваться и отыскать стабильных работодателей, более чем достойный вариант для изучения. Contentmonster – на данной бирже сможет работать не каждый есть определенная система отбора работников, тем не менее, тоже надежная биржа, которая может стать для вас источником дохода.

Эти варианты для заработка отличаются стабильностью, но тут многое зависит именно от вложенного вами труда. При этом размеры заработка практически не ограничены, а точнее ограничены вашим временем. Схема весьма проста: чем больше работаете, тем больше получаете.

Поэтому если вы хотите пробовать себя в копирайтинге нужно изначально настраиваться на существенную трату времени. Тем не менее, вы можете и просто выделить какие-то небольшое количество времени ежедневно для того чтобы пробовать тут собственные возможности. Заработок на копирайтинге не требует от вас никаких дополнительных вложений, поэтому данный вариант является вполне интересным для того чтобы скопить какое-то количество начальных финансов, которые могут вам пригодиться в дальнейшем, к примеру, на создание собственного сайта или надежные инвестиции.

Помимо этого в целом уметь создавать текстовый контент является вполне актуальным, для того кто планирует зарабатывать в интернет-пространстве. Тут вы сможете понять некоторые особенности создания сайтов для поисковых систем, использования сео-технологий и подобных аспектов. При этом в процессе получения таких актуальных знаний и навыков вы получаете определенную оплату, поэтому поработать на биржах в той или иной степени является полезным занятием.

Если говорить более конкретно о практической выгоде, то после работы копирайтером на бирже, вы, к примеру, сами делать текстовый контент для собственного сайта. Хотя тут потребуются временные затраты и труд, многие считают данный вариант более удобным, так как вам не требуется объяснять исполнителям какие-то задачи, да и вы просто не тратите денег на оплату работы копирайтеров.

Рефералы и партнерские программы

Если говорить о партнерских программах, то тут перед нами предстает неописуемое разнообразие. По сути, на любую тему вы можете отыскать интересную партнерскую программу. Заработок тут заключается в том чтобы привлекать пользователей на какой-то портал, побуждать к покупкам или иным действиям, если сравнивать с работой оффлайн, то такая деятельность чем-то похожа на работу менеджера по продажам или какого-то подобного специалиста.

Итак, рассмотрим некоторые партнерки. Они весьма популярны, но вы можете поискать и другие варианты.

BestChange – сервис для обмена различных денег в интернет-пространсвте, тут есть возможность сравнивать и искать лучшие курсы, вы сможете получить около 20 рублей за каждого привлеченного клиента сайта. МираЛинкс – данный портал является биржей статей и одной из самых популярных, этим сервисом пользуются для наполнения сайтов контентом и покупки ссылок с других сайтов на собственные и для некоторых других целей. Тут вы можете привлекатеть пользователей в систему и получать выплаты. ГоГетЛинкс – биржа, которая предлагает так называемые вечные ссылки, популярный портал. МегаИндекс – этот сайт используется для автоматического продвижения других сайтов, многие пользователи покупают тут ссылки. Если эти пользователи зарегистрировались по вашим реферальным ссылкам, вы получите от сайта определенный процент от потраченных клиентами денег.

Теперь отметим порталы, которые платят за привлеченных вами пользователей. Практически каждый развитый портал имеет собственную реферальную программу и вы можете привлекать туда пользователей и получать от этого доход.

Воркзилла – данный сайт является биржей фриланса, которая позволяет пользователям заработать в разных областях. Привлеченные вами пользователи позволяют вам получать выплаты от самого сайта. В целом данное направление является перспективным и вполне целесообразно воспользоваться партнерской программой Воркзиллы. Вктаргет – биржа практически универсальная используется многими для того чтобы раскручивать собственные группы вконтакте или видео на ютубе. Пользователи в свою очередь тут выполняют какие-то элементарные действия и получают оплату. Вы можете получить 15% от заработка привлеченных вами пользователей, эти отчисления не вычитаются из дохода пользователей, а перечисляются вам самой системой. Etxt – отмеченная ранее биржа копирайтинга, на которой вы можете не только писать и покупать статьи, но и зарабатывать на партнерской программе. Чем больше рефералы зарабатывают или тратят, тем больше вы получаете, чем больше рефералов, тем выше ваш доход. АдвертАпп – мобильное приложение для заработка, которое позволяет вам зарабатывать на привлечение пользователей к установке приложения и использования этого способа заработка. Whaff – идентичный предыдущему, но иностранный портал. Вне зависимости от доходов вашего реферала, вы получите около тридцати центов просто за регистрацию другого пользователя по вашей ссылке. Кому-то данный вариант кажется самым оптимальным и действительно от вас требуется только привлечь рефералов на сайт, схема легкая и доходная. Р-Мани – позволяет монетизировать школьный и студенческий трафик. В частности речь идет о работе с учебным контентом наподобие рефератов и с развлекательным контентом, который интересен школьникам и молодым людям. Мое дело – данный портал предлагает сервис онлайн-бухгалтерии, вы снова получаете перечисления за пользователей, которых побудили начать пользоваться этим сервисом. Отличительной особенностью является многоуровневость реферальной программы, то есть вы получите доход не только от тех, кто зарегистрировался прямо по вашей ссылке, но и от тех, кто зарегистрировался по ссылкам ваших рефералов. Бинпартнер – речь идет о бинарных опционах Binomo. Вы получите доход благодаря привлеченным в систему трейдерам. Паер – этот портал представляет собой платежную систему, то есть электронные деньги. Данный сайт только набирает популярность и многие по-прежнему предпочитают использовать более привычные системы электронных денег. Поэтому сайт платит за новых клиентов. ИнфоБокс – представляет собой надежный хостинг, которые предпочитают многие для размещения собственных сайтов. Поэтому если вы побудили кого-либо использовать именно этот хстинг, то получите стабильный пассивный доход. Система платит 30% от трат на хостинг ваших рефералов. WebArtex — биржа статей, является развивающейся, но именно поэтому сюда целесообразно привлекать рефералов. Вероятно, в дальнейшем привлеченные вами клиенты получат больший функционал и как следствие станут тратить больше, а вы получите более высокое вознаграждение от системы. AdvMaker – баннерная сеть, этим порталом пользуются вебмастера и рекламодатели, вы получаете доход в зависимости от размеров трат. Адвего и Textsale – эти биржи копирайтнга тоже отмечены ранее, вы сможете привлекать сюда и работников и покупателей статей, доход соответственно идет от размера трат покупателей и заработка работников. РотаБан – биржа баннеров, платит за привлеченных клиентов. Telderi – сервис по продаже и покупке сайтов, вы получаете проценты от сделок ваших рефералов. Vpodskazke – тоже интересная партнерская программа.

Данные варианты заработка отличаются одной существенной особенностью от предыдущего варианта. Тут возможен пассивный доход, то есть вам изначально требуется потратить некоторый труд для того чтобы наладить определенную схему, но в дальнейшем вы можете практически не прикладывать никаких усилий. Согласитесь, такой вариант, когда вы можете уехать в отпуск и при этом продолжать получать доход, вполне привлекателен.

Поэтому следует отдельно рассмотреть рефералов и партнерские программы. С самого начала тут не следует ожидать огромных сумм, равно как и в предыдущем варианте, но со временем вы сможете существенно порадоваться своим доходам и снова тут есть практически неограниченные возможности для развития.

Для того чтобы заняться привлечением рефералов оптимальным вариантом является наличие собственного сайта. Причем чем лучше ваш сайт, тем более эффективным является привлечение. Тем не менее, вы вполне можете размещать собственные реферальные ссылки на других порталах, поэтому наличие сайта является вашим преимуществом, но вполне возможно тут зарабатывать и без сайта.

Кстати говоря для привлечения рефералов вполне актуально и умение в копирайтинге. Если взять для примера перечисленные ранее биржи копирайтинга, то такие порталы предоставляют возможность заработка на реферальных программах, то есть привлеченные именно вами пользователи, которые зарегистрировались по вашей ссылке, оплачиваются порталами. Соответственно, вы можете получить такой дополнительный доход.

Рассмотрим этот пример далее. Если вы написали подобную статью, которая является полезной для пользователей и заинтересовали кого-то в регистрации, то в самой статье вы сможете использовать собственные реферальные ссылки, которые принесут вам доход. Помимо этого вы можете писать интересные посты на форумах и там тоже оставлять собственные ссылки на другие сайты.

Отличительной особенностью заработка на рефералах является менталитет людей в России, да и во всех странах СНГ. По сути, когда человек регистрируется по вашей ссылке, вам такой человек ничего не платит и, более того, пользуется вашим полезным советом и обретает возможность заработка.

Тем не менее, существенная часть пользователей специально не регистрируются по реферальным ссылкам, сама мысль о том чтобы кому-то другому принести пользу и предоставить дополнительный доход, воспринимается многими людьми сугубо негативно. Хотя, повторимся платят за рефералов только порталы, от самого реферала ничего не отнимается, более того, многие люди предоставляют своим реферелам полезные советы и даже иногда дополнительно платят часть со своих реферальных выплат в знак благодарности. При всем при этом люди по большей части считают чем-то неподобающим стать рефералом, с мыслью мол как так, кто-то вот будет на мне зарабатывать и получать пассивный доход, повторимся снова, является ли пользователь рефералом или не рефералом процесса работы данный факт никак не меняет.

К слову, если вы сами открываете какой-то портал, который предоставляет тот или иной сервис, то следует использовать для такого портала реферальную программу. Благодаря этому вы сможете получить огромное количество новых пользователей в короткие сроки. Во многом наличие партнерки является более эффективным по сравнению с некоторыми разновидностями рекламы, пользователи, которые зарабатывают на партнерских программах, сами привлекут вам новых и активных клиентов.

Универсальные способы заработка в интернете

С самого начала следует отмести весьма существенный факт – деньги в интернете присутствуют и в большом количестве. Когда-то давно Билл Гейтс, который, кстати, является одним из самых богатейших богатеев планеты и в деньгах и экономике, вероятно, нечто смыслит, заявил о постепенной миграции коммерции и денежных ресурсов в интернет пространство. И действительно, сейчас мы наблюдаем только увеличение денежных потоков, которые наполняют интернет-пространство.

Поэтому работа в интернете сейчас не выглядит чем-то эфемерным и ненадежным, но становится вполне нормальным и даже наиболее актуальным вариантом для поиска стабильного дохода. Тем не менее, равно как повсюду тут существует определенное распределение ресурсов.

Если вы приходите на работу без опыта и квалификации, не следует претендовать на огромную оплату. Равно и в интернет пространстве следует адекватно представлять себе возможности заработка, тем более, если вы являетесь неквалифицированным специалистом. При этом в интернете вы имеете ряд преимуществ, некоторые из которых очевидны, некоторые из которых следует подчеркнуть для лучшего понимания дальнейших сведений:

свободный график и свобода выбора — вы вполне вольны сами выбирать интересующую вас деятельность, вполне можете формировать собственный распорядок; обучение – в интернете вы можете значительно быстрее учиться и обретать профессиональный опыт, а, соответственно, и становится более ценным специалистом; наличие информации – соотносится с предыдущим пунктом, даже данный материал позволяет вам набрать определенный полезный опыт и выходить на рынок труда в интернете не совсем неопытным, но понимающим человеком, который знает как следует действовать эффективнее; перспективы развития – если на стандартной работе вы в большинстве вариантов упираетесь в определенные рамки (зарплатные, карьерные) то в интернете вы имеете возможность непрестанно расти; равенство возможностей – если вы имеете доступ к интернету, то вы сможете начать зарабатывать практически без каких-то начальных требований и следующий материал тому подтверждение, конечно, повторимся, везде ценятся квалифицированные и профессиональные кадры, но в интернете вы можете легко начать зарабатывать и развиваться практически вне зависимости от вашего образования и каких-то других исходных данных.

Начало работы в интернете не следует связывать с какими-то вложениями, тем более, если темой вы не владеете. Единственные вложения, которые от вас требуются – вложения собственного времени и труда, и, возможно, минимальное количество финансов на проекты в которых вы уверены.

Ведь в интернет-пространстве весьма распространено мошенничество, которое строится в основном именно на привлечении неопытных инвесторах или на банальном обмане. Поэтому в дальнейшем мы рассмотрим именно варианты, которые позволяют зарабатывать без вложений вообще. Только в дальнейшем вам могут потребоваться какие-то инвестиции, когда вы действительно знаете куда и как вкладывать, да и эти финансы вы легко сможете взять из заработанных денег.

Помимо этого следует отметить отношение к заработку в интернете. Не следует считать данную деятельность чем-то несерьезным, вы поймете этот факт, когда конвертируете свои первые заработанные деньги в перевод на карту или обналичите свои финансы. Более того, когда вы начнете получать стабильный доход, ваше отношение поменяется и вы действительно ощутите возможность конвертировать ваши труды в интернете в определенные суммы денег и во вполне ощутимые суммы.

Интеллектуальный заработок

Разнообразные виды фриласна требуют от вас определенных умений, но они не требуют начальных вложений и предоставляют возможность получать стабильную работу. Создаете ли вы сайты или умеете программировать, эти навыки позволят вам отыскать людей, заинтересованных в вашем труде.

Для того чтобы опробовать собственные возможности есть много соответствующих порталов, к примеру Work-zilla, Кворк и Freelancer.

Следует отметить возможность обрести во фрилансе основной доход и получать от этого стабильную возможность не только для заработка, но и для развития. Ведь в интернете есть много востребованных областей, требуются не только программисты, но и дизайнеры, специалисты по продвижению сайтов и проектов и многое другое.

Отдельно следует отметить так называемый киберсквоттинг, то есть перепродажу доменов. Вы ищите доменные имена, которые могут оказаться в дальнейшем востребованными, приобретаете такие домены и в дальнейшем перепродаете. Как наиболее характерным пример из недавних следует отметить многомиллионную стоимость портала надонышке, который до недавнего времени был вообще никому не нужным, видимо кто-то смекнул и зарегистрировал такой домен.

Киберсквоттинг в какой-то степени является творческой инвестиционной деятельностью. Вам нужно уметь отслеживать тренды и представлять себе какие порталы могут оказаться востребованными у сайтовладельцев и различных компаний, которые захотят получить собственное представительство в интернете. При этом следует отметить, на данный период огромное количество доменов захвачено киберсквоттерами и искать свободные доменные имена с каждым годом становится труднее.

Файлообменники когда-то представляли собой перспективный способ заработка, но сейчас с годами становятся менее и менее актуальными. В качестве дополнительного способа заработка вполне возможно посоветовать, но вам нужно обладать таким контентом, который пользователи действительно будут много скачивать. Суть заработка с файлообменника заключается в выплате за скачивание каждого вашего файла, который вы размещаете на портале сервиса.

Популярный ныне заработок на Ютубе тоже является интересным вариантом. При этом вы можете не только размещать авторское видео на собственном канале и получать оплату от Google за размещение рекламы в ваших видео, но и использовать множество других вариантов заработка. Данная платформа предлагает огромные возможности, но требует определенного времени для изучения и трудовых затрат.

Если вы проводите много времени в интернете и за компьютером, то можете попробовать себя в качестве администратора различных групп и порталов. Многие владельцы аккаунтов и групп в социальных сетях (по большей части речь идет о коммерческой направленности) не имеют нужного времени для того чтобы работать в этом направлении и вы можете в этом помочь и заработать. В зависимости от группы или аккаунта вам потребуется выполнять разные задачи, но в основном речь идет о том чтобы как-то взаимодействовать с пользователями, поддерживать порядок и публиковать новые материалы.

Платное консультирование позволяет заработать только опытным специалистам. Поэтому если вы не имеете где-либо глубоких познаний, то этот способ вам не пригодится. Тем не менее если вы владеете какими-то познаниями, то посмотрите в данную сторону, консультирование через интернет набирает популярность с каждым годом и вы можете отыскать множество людей, которые заинтересованы в ваших консультациях.

Как дополнение предыдущего пункта следует отметить создание различных инфопродуктов. Например, вы разбираетесь в создании сайтов и можете не искать конкретных клиентов, а просто записать набор роликов, добавить какие-то материалы и еще нечто полезное. После этого вы просто выставляете данные материалы на продажу и имеете покупателей, которые приобретают ваш продукт, кстати, после изучения вашего продукта многие покупатели могут обратиться к вам за более детальной и подробной консультацией.

Сайт как заработок

Как сказано ранее, сайт в разы способен увеличить ваши заработки. Помимо этого сайт открывает много новых возможностей, а есть такие возможности, которые вообще без сайта недоступны. Именно об этом и поговорим.

В параграфе про реферальные программы вы могли увидеть много вариантов заработка на сайте, ведь использовать партнерки удобнее всего с сайтом. Далее следует рассмотреть другие способы.

Контекстная реклама. Для того чтобы понять этот способ, нужно понять слово контекст. Такая реклама является соответствующей тематике определенного материала, то есть соответствует по контексту.

Поэтому данный вариант может использоваться практически с любым сайтом. Так или иначе порталы контекстной рекламы заполнят рекламные пространства сайта объявлениями, которые соответствуют той или иной теме. Конечно, следует рассматривать более актуальные и интересные темы, ведь, если вы имеете на сайте контент про нечто узкоспециализированное, то рекламодателей может и не быть.

Поэтому наиболее выгодной для вашего сайта является контекстная реклама на популярные тематики. Соответственно, многие сайтовладельцы изначально делают сайт на популярную тематику для того чтобы рекламодатели смогли размещать наиболее интересные для них объявления.

К слову, про рекламодателей нужно сказать про взаимодействие. На данный период по большей части вы взаимодействуете не с прямым рекламодателями, но используете крупные порталы, которые занимаются рекламой. В нашей ситуации речь идет про Яндекс и Google.

Именно туда приходит большинство рекламодателей, которые хотят получить свою рекламу на тематических ресурсах и получить заинтересованных пользователей на собственные порталы. Предварительно вам следует изучить (детально и подробно) правила Yandex (РСЯ) или Гугл Адсенс и далее вы сможете понять какие сайты вам нужны для того чтобы получать от этих сервисов рекламодателей.

Следует отметить контекстную рекламу как наиболее выгодный вариант. Данный вариант монетизации может быть весьма доходным и является вполне приемлемым для пользователей. Если вы имеете какое-то количество контекстной рекламы на сайте, то пользователи не станут особенно сердиться и раздражаться по поводу подобной рекламы, более того, для многих такая тематическая реклама может оказаться полезной.

Баннерная реклама. Представляет собой использование так называемых баннеров. В этой рекламе существенную часть занимает визуальная составляющая.

Таким образом рекламодатели, которые используют баннерную рекламу, стараются использовать тут не просто какие-то фразы, но и добавить нечто имиджевое, к примеру, распространить логотип собственной компании, для того чтобы закрепить данный образ в сознании потребителя. Доход тут во многом зависит от поиска нужных рекламодателей, если вы выставляете относительно небольшие цены на рекламу, то можете получить стабильный приток клиентов. При этом иногда вы можете отыскать рекламодателя, который заинтересован именно в вашем сайте и получить высокую оплату за размещение рекламы.

Дабы начать использовать рекламное пространство сайта практически сразу, следует рассмотреть такие порталы как AdvMaker, РотаБан, Vpodskazke. Если говорить в целом, то с баннерами не следует борщить, такая реклама может раздражать пользователей и является более навязчивой. Помимо этого поисковики не особенно котируют сайты с большим количеством баннеров, в отличие от сайтов с контекстной рекламой.

Для того чтобы эффективно работать с рекламой не всегда следует увеличивать количество рекламного пространства на сайте. Лучше всего варьировать стоимость и количество рекламы так чтобы иметь стабильный доход и относительно небольшое количество рекламы, тем более такой как агрессивные баннеры, которые затрудняют просмотр сайта. Вы всегда можете увеличивать стоимость рекламы для того чтобы уменьшать количество рекламы и оставлять доход на прежнем уровне.

Тизерная реклама. Может стать основным доходом для развлекательного портала или форумов, но такая реклама тоже не ценится поисковиками. Если вы имеете много тизеров, то поисковик может расценить ваш сайт как заполненный так называемой шокирующей рекламой и как следствие снизить ранжируемость в поисковой выдаче.

Продажа ссылок. Есть много бирж, которые предоставляют возможность сайто-владельцам получать ссылки на собственный ресурс с других сайтов. В качестве примеров отметим ГоГетЛинкс, ГетГудЛинкс, РотаПост, Миралинкс, Вебартекс.

Вы регистрируетесь на подобной бирже, а точнее регистрируете собственные сайты, если другие пользователи заинтересованы в размещении ссылки с вашего сайта, вы можете получить подобный запрос. Далее вы вручную размещаете ссылку в имеющемся материале или создаете новый материал специально для размещения ссылки.

Тут тоже борщить не следует и не нужно продавать много ссылок с собственного сайта, тем более, если вы имеете единственный сайт. Хотя соблазн продавать больше ссылок у вас может появиться, так как данный способ получения внешних ссылок является популярным и вы можете получать много подобных запросов. Вполне интересной выглядит такая схема, когда вы начинаете зарабатывать на ссылках, собираете небольшой капитал и популяризируете ресурс, после этого вы имеете большее количество посетителей и переключаетесь на контекстную рекламу.

Заработок на партнерских программах. По сути, этот вариант описан ранее и отдельно, просто если вы обладаете собственным сайтом, то можете без каких-либо затрат начать зарабатывать на партнерках и получать стабильный пассивный доход. Какие выбрать партнерские ссылки для вашего портала – сугубо ваше дело, но лучше всего, когда вы представляете себе интересы и общий портрет типичного посетителя вашего сайта и размещаете ссылки на такие партнерки, которые могут этого пользователя заинтересовать.

Помимо этого, нужно, конечно, выбирать рекламу партнерских программ, которые соответствуют тематике вашего сайта. Ведь размещение партнерки, которая вообще к теме вашего сайта не относится выглядит странным, да и, как правило, является малоэффективным.

Рекламные статьи и анонсы. Если вы имеете популярный блог или сайт, то вполне можете получать прямых работодателей, которые являются заинтересованными в том чтобы купить у вас прямую рекламу, которая выглядит как тематическая статья, или просто базируется в какой-то части статьи отдельно. Отношение к подобной рекламе у пользователей может быть разным, поэтому с рекламными статьями нужно уметь работать.

Во-первых, лучше всего уметь облекать рекламу в интересный контент, даже если вся статья посвящается какому-либо продукту. Помимо этого лучше всего браться за рекламу действительно чего-то ценного и интересного. Если вы прорекламировали полезный проект, то репутация вашего собственного ресурса может только повыситься, а вот если предоставили рекламу как минимум чего-то совсем ненужного, то и нормальным материалам вашего сайта и к сайту в целом может появиться скептическое отношение.

На этом, пожалуй, завершим рассмотрение заработка в интернете и хотя тут описаны способы далеко не полностью и многие только кратко, данный материал может оказаться для вас полезным ресурсом и даже использоваться как старт для заработка в интернете. Надеемся, предлагаемые сведения окажутся для вас полезными.